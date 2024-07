Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Ladendieb erwischt

Baden-Baden (ots)

Am Dienstag gegen 13 Uhr meldeten Zeugen mehrere Diebstähle in der Innenstadt. Nachdem ein mutmaßliche Dieb eine Sonnenbrille von einem Verkaufsständer vor einem Laden in der Lange Straße an sich nahm, betrat er einen weiteren Einkaufsladen und entnahm mehrere Packungen Zigaretten und Tabak bevor er zu Fuß durch die Fußgängerzone flüchtete. Auf seinem Weg soll er Gläser an sich genommen und umher geschmissen haben. In der Lichtentaler Straße soll er eine Scheibe eines Buswartehäuschens vor einem Lebensmittelmarkt eingeschlagen haben. Im Rahmen der fußläufigen Verfolgung konnte der 34-Jährige in der Kreuzstraße bei einem dortigen Ladengeschäft festgestellt und widerstandslos festgenommen werden. Bei der anschließenden Durchsuchung auf dem Polizeiposten Mitte wurde Diebesgut in einem mitgeführten Rucksack aufgefunden. Überdies war der Mann unter anderem wegen Missbrauchs von Notrufen zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben. Der psychisch auffällige Mann wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in eine Spezialklinik gebracht.

