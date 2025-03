Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0194--Tankstelle an B75 überfallen--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Huchting, OT Mittelshuchting, Oldenburger Straße (B75) Zeit: 26.03.25, 21.05 Uhr

Zwei Maskierte überfielen am Mittwochabend eine Tankstelle an der Bundesstraße 75 in Huchting. Sie bedrohten eine Mitarbeiterin mit einem Messer und Pfefferspray, raubten Bargeld und flüchteten unerkannt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Die beiden mit Sturmhauben maskierten Personen betraten die Tankstelle an der Oldenburger Straße (B75, stadtauswärts) gegen 21 Uhr. Ein Täter ging direkt, mit einem langen Messer bewaffnet, zum Kassenbereich. Dort forderte er die Kassiererin mit den Worten "Überfall, Geld her!" auf, die Kasse zu öffnen und entnahm im Anschluss mehrere Geldscheine aus der Kassenlade. Sein Komplize stand währenddessen, mit Pfefferspray bewaffnet, Schmiere am Eingang. Anschließend flüchtete das Duo in Richtung eines nahegelegenen Parzellengebiets.

Die Täter werden als noch sehr jung, so etwa 15 Jahre alt, und schlank beschrieben. Einer soll auffällig klein gewesen sein. Er war zur Tatzeit dunkel gekleidet und trug einen Schal vor dem Gesicht. Sein Mittäter trug ein helles Oberteil und war ebenfalls mit einem schwarzen Schal maskiert.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweisgeber melden sich jederzeit unter der Rufnummer 0421 362-3888 beim Kriminaldauerdienst.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell