POL-HB: Nr.: 0195--Verkehrskontrollen im Bremer Westen

Ort: Bremen-Walle-Findorff Zeit: 26.03.25, 10 bis 19 Uhr

Die Polizei führte am Mittwoch Verkehrskontrollen, auch mit dem Schwerpunkt "Alkohol, Drogen und Medikamente im Straßenverkehr", in Walle und Findorff durch. Insgesamt wurden 170 Fahrzeuge kontrolliert und 198 Personen überprüft. Dabei zogen die Einsatzkräfte Fahrer aus dem Verkehr, die unter dem Einfluss von Cannabis und anderen Rauschmitteln standen.

Am Mittwochnachmittag hielten geschulte Einsatzkräfte an einer Kontrollstelle an der Waller Heerstraße insgesamt 74 Fahrzeuge an und überprüften 85 Personen. Dabei kam es zu vier Blutentnahmen wegen des Verdachts auf Drogen-, Alkohol- oder Medikamentenkonsum am Steuer. Zudem wurden diverse Straftaten festgestellt, darunter Verstöße gegen die Abgabenordnung und Fahren ohne gültige Fahrerlaubnis. Dazu fertigten die Einsatzkräfte diverse Ordnungswidrigkeitenanzeigen und erteilten Verwarnungen.

Bereits am Vormittag war die Polizei in Sachen Verkehrssicherheit in Findorff unterwegs. Hier hatten Einsatzkräfte mit Unterstützung von angehenden Polizisten eine Kontrollstelle an der Eickedorfer Straße eingerichtet. Es wurden insgesamt 96 Fahrzeuge angehalten und 113 Personen überprüft. Dabei wurden diverse Verstöße festgestellt, Verwarnungen erteilt und Strafanzeigen gefertigt, darunter Mängelberichte und Anzeigen wegen eines Verstoßes gegen die Abgabenordnung und das Pflichtversicherungsgesetz. Während der Kontrollmaßnahmen wurden zwei Urinteste bei Fahrern durchgeführt. Ein Test zeigte ein positives Ergebnis auf Cannabis. Hier musste sich der Autofahrer einer Blutentnahme unterziehen. Ein Verkehrsteilnehmer war ohne Fahrerlaubnis unterwegs. Er sieht Ermittlungen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis entgegen.

Die Ergebnisse der aktuellen Kontrollen zeigen, wie wichtig diese sind. Die Polizei Bremen wird auch in Zukunft solche angelegten Kontrollen durchführen.

