LPI-EF: Tragischer Wildunfall

Erfurt (ots) - Ein unbelehrbarer Autofahrer wurde gestern gleich doppelt bestraft. Der 77-jährige Mann war am Vormittag in Erfurt mit seinem Nissan in eine Verkehrskontrolle geraten. Bei einer Überprüfung kam ans Licht, dass der Senior nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Bereits in der Vergangenheit war er mehrmals von der Polizei mit demselben Delikt erwischt worden. Die erstatteten Anzeigen hielten ihn ...

mehr