Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen

Schwarzwald Baar Kreis) Elektroschrott brennt (27.03.2025)

VS-Schwenningen (ots)

Auf dem Gelände eines Abfallentsorgungsunternehmens ist es am Donnerstag, gegen 9 Uhr zu einem Brand gekommen. Bei einem routinemäßigen Arbeitsvorgang geriet in einem Überdachten Teil des Areals, Elektroschrott in Brand. Die örtliche Feuerwehr löschte das Feuer an der Straße "In Rammelswiesen". Der kurzzeitig entstandene Rauch, der über einen Teil der Stadt zog, veranlasste die Sicherheitsbehörden die Bevölkerung zu warnen. Bei dem Vorfall verletzten sich niemand. An dem überdachten Teil, unter dem der Schrott lagerte entstand ein Schaden in noch unbekannter Höhe.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell