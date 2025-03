Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mühlingen, Hecheln, Lkr. Konstanz) Unbekannter bricht in mehrere Wohnungen ein - Polizei bittet um Hinweise (26./27.03.2025)

Mühlingen, Hecheln (ots)

Im Zeitraum zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen ist ein Unbekannter in mehrere Wohnungen in "Hecheln" eingebrochen. Zwischen 23 Uhr und 6 Uhr verschaffte sich der Täter - von den schlafenden Bewohnern unbemerkt - Zutritt zu insgesamt vier Wohnungen in zwei Mehrfamilienhäusern. Dort erbeutete er Bargeld und Wertsachen im Wert von insgesamt etwa 1.600 Euro. An einem weiteren Wohnhaus machte er sich erfolglos zu schaffen.

Die Polizei bittet Zeugen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges im Bereich "Hecheln" beobachtet haben oder Personen, die sonst Hinweise auf die Identität der oder des unbekannten Einbrechers geben können sich unter der Tel. 07771 9391-0 beim Revier Stockach zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell