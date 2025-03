Polizei Düsseldorf

POL-D: Eller - Einbruch in Bürogebäude - Anwohner verständigt Polizei - Intensivtäter festgenommen

Düsseldorf (ots)

Tatzeit: Rosenmontag, 03.03.2025, 21:55 Uhr

Ein Einbrecher brauchte nur 20 Minuten, um in einem Bürogebäude in Eller ein Bild der Verwüstung zu hinterlassen. Mit seiner mickrigen Beute kam er nicht weit, denn draußen wartete schon die Polizei.

Ein 35-jähriger Einbrecher schlug kurz vor 22 Uhr die Fensterscheibe eines Geschäftsgebäudes auf der Schloßallee in Eller ein, und stieg so in die Räume der dortigen Büros. Innerhalb des Hauses hinterließ der Tatverdächtige eine Spur der Verwüstung. Um sich Zutritt zu einzelnen verschlossenen Büros zu verschaffen, beschädigte der 35-Jährige mutmaßlich zahlreiche Türen, sodass Türzargen verbogen oder gar ganz herausgerissen waren. Eine Tür war sogar gänzlich herausgebrochen; aus den Angeln gehoben und lag auf dem Fußboden. Nachdem er die Räume durchwühlt hatte, verließ er knapp 20 Minuten später das Haus - diesmal über ein geöffnetes Fenster.

Die durch einen aufmerksamen Anwohner alarmierten und inzwischen eingetroffenen Beamten nahmen den Mann in Empfang. Seine Tatbeute bestand augenscheinlich aus einer Schere und fünf Rollen Klebestreifen. Der 35-jährige Intensivtäter wird noch heute im beschleunigten Verfahren vorgeführt.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell