POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - Verkehrsunfall auf der A 3 bei Langenfeld - Zusammenstoß zweier Pkw - Mehrere verletzte Personen

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Dienstag, 04. März 2025, 01:09 Uhr

Bei einem schweren Verkehrsunfall in der Nacht von Montag auf Dienstag auf der A 3 bei Langenfeld, wurden mehrere Personen nach einer Kollision zweier Fahrzeuge verletzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr ein 34-jähriger Kölner mit seinem Toyota Corolla auf dem linken von drei Fahrstreifen der A 3 bei Langenfeld in Fahrtrichtung Köln. Rechts neben ihm, auf dem mittleren Fahrstreifen, befand sich ein Volkswagen Multivan aus Köln, der mit fünf Insassen besetzt war. Plötzlich verlor der Toyota-Fahrer aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und touchierte den Volkswagen. Durch den Zusammenstoß kam er ins Schleudern und kollidierte mit der rechts befindlichen Schutzplanke. Der 53-jährige Fahrer des Multivan musste aufgrund der Kollision stark abbremsen, verlor hierbei ebenfalls die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte auch mit der rechts befindlichen Schutzplanke. Der 34-jährige Kölner blieb durch den Unfall unverletzt. Die Beifahrerin des Multivan, eine 62-Jährige aus Köln, wurde schwer verletzt, alle weiteren Insassen leicht verletzt in Krankenhäuser gebracht. Während der Unfallaufnahme mussten zwei Fahrstreifen gesperrt werden, der Verkehr wurde über den linken Fahrstreifen abgeleitet. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern derweil noch an.

