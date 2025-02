Polizei Düsseldorf

POL-D: Bilanz der Düsseldorfer Polizei zu Altweiber - Einsatzleitung zieht positives Fazit - Überwiegend friedliche und ausgelassene Stimmung - Bislang keine herausragenden Sachverhalte bekannt

Ein überwiegend positives Fazit ziehen die beiden Polizeiführer zum Auftakt des Straßenkarnevals in der Landeshauptstadt. Der gestrige Einsatz zeigte, dass das Konzept der Düsseldorfer Polizei aufgegangen ist. Es wurden bislang keine herausragenden Sachverhalte bekannt.

Die Beamtinnen und Beamten der Düsseldorfer Polizei, unterstützt durch Kräfte anderer Polizeibehörden, waren an Altweiber, ab den Morgenstunden bis tief in die Nacht hinein, für die Sicherheit der zahlreichen Jecken im Einsatz. Bei zunächst sonnigem Wetter war die Altstadt in Teilen gut besucht und die Stimmung der Feiernden überwiegend friedlich und ausgelassen. Ab 15:30 Uhr ereigneten sich erste einfache Körperverletzungsdelikte. Im Verlaufe des Abends und mit steigender Alkoholisierung der Besucher mussten die Beamtinnen und Beamten immer wieder einschreiten und die Stimmung war deutlich angespannter. Es kam vermehrt zu Streitigkeiten, Körperverletzungsdelikten, Beleidigungen und auch fünfmal zu Widerständen / tätlichen Angriffen auf Polizeibeamte. Alle Einsatzkräfte blieben glücklicherweise unverletzt. Weiterhin wurden der Polizei zwei sexuelle Belästigungen gemeldet.

Gegen 21:00 Uhr setzten bei kühler Witterung und Regen erste Abwanderungstendenzen ein. Um 00:30 Uhr hatte sich die Altstadt bereits erheblich geleert und die Lage entspannte sich im weiteren Verlauf.

Hier die Bilanz im Einzelnen:

Überprüfte Personen: 187

Platzverweise: 94 Ingewahrsamnahmen: 20 Festnahmen: 2

