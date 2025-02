Polizei Düsseldorf

POL-D: Stadtmitte - Auf frischer Tat ertappt: Mutige Zeugin stellt dreisten Fahrraddieb - Festnahme

Düsseldorf (ots)

Tatzeit: Montag, 24. Februar 2025, 10:50 Uhr

Dank einer aufmerksamen Zeugin konnte ein Fahrraddieb gestern Vormittag in Stadtmitte auf frischer Tat ertappt und von der Polizei festgenommen werden.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befand sich die Zeugin in einer Bibliothek, als sie durch ein Fenster beobachtete, wie ein Mann am Konrad-Adenauer-Platz ein Fahrradschloss aufbrach. Um den Diebstahl zu verhindern, ging die Frau zu dem Mann und behauptete, dass dies ihr Fahrrad sei. Er ließ von seiner Beute ab und begab sich dann einfach zum nächsten Rad. Daraufhin schritt die Frau energisch ein, so dass der dreiste Fahrraddieb flüchtete. Sie machte die inzwischen hinzugerufene Polizei auf den Mann aufmerksam. Die Beamten nahmen den 26-Jährigen mit algerischer Staatsangehörigkeit vorläufig fest. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell