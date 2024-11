Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 20-Jähriger ohne Ticket beißt, spuckt und leistet Widerstand

Hauptbahnhof Halle (Saale) (ots)

Am Mittwoch, den 20. November 2024 gegen 16:00 Uhr wurde die Bundespolizei durch die Leitstelle der Deutschen Bahn um Unterstützung bei der Identitätsfeststellung eines Reisenden ohne gültigen Fahrschein auf der Bahnstrecke von Nürnberg nach Halle (Saale) gebeten. Eine Streife der Bundespolizei begab sich zum Ankunftsbahnsteig des Zuges auf dem Hauptbahnhof Halle (Saale). Die Identität des jungen Mannes konnte vor Ort nicht festgestellt werden, demnach erfolgte die Mitnahme zur Dienststelle. Nach einer Durchsuchung war dort die zweifelsfreie Identifizierung mit Hilfe des polizeilichen Fahndungssystems möglich. Im Verlauf der polizeilichen Maßnahmen wurde der libanesische Staatsangehörige zunehmend ungehalten und renitent. Im Gewahrsamsbereich versuchte er sich mehrfach selbst zu verletzen spuckte und biss ein Loch in die Matratze. Er versuchte auch die eingesetzten Beamten zu treten und bespucken, so dass diese ihn fesseln und mit einer Spuckschutzhaube versehen mussten. Außerdem wurde zur Überprüfung seines Gesundheitszustandes der Rettungsdienst gerufen. Der 20-Jährige erhält Strafanzeigen wegen Erschleichens von Leistungen, Sachbeschädigung, versuchter Körperverletzung sowie tätlichem Angriff auf und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

