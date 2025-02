Polizei Düsseldorf

POL-D: Altstadt - Alkoholisierter Fußgänger von Pkw erfasst - Mann schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Sonntag, 23. Februar 2025, 13:50 Uhr

Ein alkoholisierter Fußgänger wurde gestern Mittag von einem Pkw erfasst, als er die Straße überqueren wollte. Dabei wurde er so schwer verletzt, dass Rettungskräfte ihn in ein Krankenhaus brachten.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen stand eine 48-jährige Frau aus Solingen mit ihrem Toyota auf der Heinrich-Heine-Allee in Höhe der Deutschen Oper am Rhein an einer roten Ampel. Als sie bei Grün mit ihrem Auto in Richtung Hofgartenrampe anfuhr, trat plötzlich ein Mann auf die Fahrbahn. Die Frau konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste den 41-jährigen Fußgänger aus Düsseldorf. Der Mann wurde so schwer verletzt, dass Rettungskräfte ihn in ein Krankenhaus brachten. Vor Ort ergaben sich Hinweise, dass der Fußgänger erheblich alkoholisiert war. Ein erster Atemalkoholtest fiel positiv aus. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell