Polizei Düsseldorf

POL-D: Hellerhof - Raub mit Schusswaffe - 14-Jähriger wird an S-Bahnstation beraubt - Täter auf der Flucht

Düsseldorf (ots)

Tatzeit: Samstag, 22. Februar 2025, 11:40 Uhr

Ein 14-Jähriger wurde am Samstagvormittag an der S-Bahnstation Hellerhof Opfer eines Raubüberfalls. Die Täter konnten flüchten.

Gegen 11:40 Uhr sprachen zwei Männer den Jugendlichen auf dem Bahnsteig des S-Bahnsteigs Hellerhof an und fragten ihn nach der Uhrzeit. Einer der beiden Täter forderte dann den 14-Jährigen auf, ihm sein Bargeld auszuhändigen. Um der Forderung Nachdruck zu verleihen, soll ein Täter seine weiße Jacke geöffnet und eine Schusswaffe, die in seinem Hosenbund steckte, gezeigt haben. Der Jugendliche händigte dem Mann daraufhin sein Bargeld in Höhe von 30 Euro aus. Die beiden Tatverdächtigen flüchteten anschließend in Richtung Hellerhofweg. Eine sofort eingeleitete Fahndung brachte keinen Erfolg.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden: Beide sind ca. 1,80 Meter groß. Der Tatverdächtige, der die mutmaßliche Schusswaffe im Hosenbund hatte, trug eine blaue Jeans mit Rissen und weiße Oberbekleidung. Der zweite Tatverdächtige hat schwarze Haare, trug ebenfalls eine blaue Jeans mit Rissen, dazu eine dunkle Weste und eine Bauchtasche.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell