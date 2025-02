POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - A 46 - Neuss - Pkw fährt auf liegengebliebenes Fahrzeug auf - Ein schwer und ein leicht verletzter Mensch

Düsseldorf (ots) - Unfallzeit: Mittwoch, 19. Februar 2025, 17:05 Uhr Bei einem Verkehrsunfall gestern am späten Nachmittag in Bilk wurde ein Mann von einem Pkw erfasst und so schwer verletzt, dass Rettungskräfte ihn in ein Krankenhaus brachten. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war ein 53-jähriger Mann aus Krefeld mit seinem Ford auf der Aachener Straße in ...

mehr