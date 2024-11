Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0705--Polizei nimmt Einbrecher fest--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Schwachhausen, OT Bürgerpark, Bulthauptstraße Zeit: 09.11.24, 12.30 Uhr

Samstagmittag drang ein Einbrecher in ein Wohnhaus in Schwachhausen ein. Die Polizei konnte noch in Tatortnähe einen 18 Jahre alten Tatverdächtigen festnehmen.

Der Einbrecher war durch ein geöffnetes Fenster in die Erdgeschosswohnung an der Bulthauptstraße eingedrungen. Der Bewohner befand sich gerade im Souterrain, als er verdächtige Geräusche hörte. Als er nachschaute, war das Wohnzimmer durchwühlt, sein Rucksack fehlte und der Eindringling geflüchtet. Der 45-Jährige eilte hinterher, wobei ihm ein Paketbote die Fluchtrichtung des Täters zeigte. Alarmierte Einsatzkräfte konnten den Verdächtigen samt Beute deshalb schnell in unmittelbarer Tatortnähe in einer Straßenbahn stellen. Der 18-Jährige war mit einem Messer bewaffnet und wurde festgenommen.

Gerade auch zur dunklen Jahreszeit steigen die Zahlen zu Wohnungseinbrüchen. Die Tage werden kürzer, es wird früher dunkler und für Einbrecher ergeben sich mehr Tatgelegenheiten. Aufmerksame Zeugen helfen, Einbrecher zu überführen oder einen Einbruch zu vermeiden. Melden Sie der Polizei unter dem kostenlosen Notruf 110, wenn Ihnen Personen auf Grundstücken oder an Gebäuden auffallen, die sich verdächtig verhalten.

Damit Sie sehen, wo in Bremen Einbrecherinnen und Einbrecher aktiv waren, hat die Polizei Bremen wieder unter www.polizei.bremen.de ihr Einbruchsradar aktiviert. Die Karte zeigt Ihnen, wo während der vergangenen zwei Kalenderwochen Einbrüche in Bremer Wohnhäuser und Wohnungen stattgefunden haben.

Licht und Bewegungsmelder am Haus und Grundstück schrecken potentielle Einbrecher ab, einbruchhemmende Fenster und Türen verhindern einen leichten Zutritt zum Wohnbereich. Mehr Informationen und Präventionstipps rund um das Thema Einbruchschutz erhalten Sie unter www.polizei.bremen.de oder im Präventionszentrum der Polizei Bremen, Am Wall 195, Rufnummer 0421 362-19003.

