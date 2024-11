POL-HB: Nr.: 0703--Festnahme nach Tötungsdelikt in Walle

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Walle, OT Walle, Waller Friedhofstraße Zeit: 18.09.24, 20.30 Uhr

Nachdem im Bremer Stadtteil Walle Mitte September ein 40 Jahre alter Mann getötet wurde, konnte nun ein 28 Jahre alter Tatverdächtiger festgenommen werden.

Durch intensive Ermittlungen geriet ein 28-Jähriger aus dem privaten Umfeld des Opfers in den Fokus der Mordkommission. Im Zuge einer vorbereiteten, konzentrierten Aktion von Polizei und Staatsanwaltschaft wurden am Donnerstag Durchsuchungsbeschlüsse in Bremen vollstreckt und der georgische Tatverdächtige festgenommen. Ein Haftrichter erließ am Freitagabend Haftbefehl gegen den 28-Jährigen.

Die weiteren Ermittlungen, auch zu den genauen Hintergründen der Tat, dauern an. Weitere Presseauskünfte erteilt die Staatsanwaltschaft Bremen.

