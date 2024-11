Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0699--Taser verhindert Schlimmeres - Polizei entwaffnet Jugendlichen mit Messer--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Huchting, OT Kirchhuchting, Kosterkamp Zeit: 07.11.24, 22 Uhr

Am späten Donnerstagabend rastete ein 16-Jähriger mit einem Messer in einer Jugendunterkunft in Huchting aus und fügte sich dabei selbst Verletzungen zu. Einsatzkräfte der Polizei entwaffneten ihn und setzten dabei einen Taser ein. Zuvor drohten sie den Schusswaffengebrauch an.

Gegen 22 Uhr alarmierten Mitarbeiter der Unterkunft in der Straße Kosterkamp über den Notruf die Polizei. Der 16-Jährige hatte zuvor in seinem Zimmer randaliert, sich dann mit einem Küchenmesser bewaffnet und in seinem Zimmer eingeschlossen. Als Einsatzkräfte den Raum mittels Ramme öffneten und betraten, stand der bereits blutende Jugendliche mit erhobenem Messer unmittelbar vor den Polizisten und reagierte nicht auf Ansprache. Auch nach Androhung des Schusswaffengebrauchs legte er das Messer nicht ab. Daraufhin setzen die Kräfte einen Taser erfolgreich ein und entwaffneten den 16-Jährigen.

Er hatte sich mit dem Messer und einer Rasierklinge selbst Schnittwunden zugefügt, die medizinisch behandelt werden mussten. Anschließend wurde eine Begutachtung in einer psychiatrischen Einrichtung veranlasst und er in die Obhut des Kinder-und Jugendnotdienstes übergeben. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

