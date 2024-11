Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0697 --Gefälschte Werbeplakate an Bushaltestellen - Polizei sucht Zeugen--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Stadtgebiet Zeit: 06.11.2024 - 07.11.2024

Unbekannte brachten mehrere gefälschte Werbeplakate im Namen des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz an mehreren Werbetafeln im Bremer Stadtgebiet an. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Donnerstagmorgen entdeckten Einsatzkräfte an der Bushaltestelle Am Dobben zwei Plakate, unter anderem mit den Schriftzügen "Sauberer Wasserstoff? Drecke Lüge!", die augenscheinlich nicht von den dort angegebenen Firmen und Ministerien veröffentlicht wurden. Ein Mitarbeiter der zuständigen Werbetafeln berichtete zudem, dass er am Abend zuvor weitere solcher Plakate an den Haltestellen Wilhelm-Kaisen-Brücke, Theater am Leibnizplatz sowie Theater am Goetheplatz entfernte.

Aufgrund der Gestaltung und Inhalte der Plakate gehen die Ermittler derzeit von einer vorbereiteten, politisch motivierten Aktion aus. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die am Mittwoch und in der Nacht zu Donnerstag verdächtige Beobachtungen an den besagten Haltestellen gemacht haben werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell