POL-HB: Nr.: 0696 --Nach Kontrollen in Mitte und im Viertel: Straßendealer geht in Haft --

Ort: Bremen-Mitte, Östliche Vorstadt Zeit: 06.11.2024, 14:30 Uhr - 23 Uhr

Zivile und uniformierte Einsatzkräfte führten zusammen mit dem Ordnungsdienst am Mittwoch intensive Kontrollmaßnahmen in den Stadtteilen Mitte und Östliche Vorstadt durch. Ziel war es gegen den Drogenhandel und die Straßenkriminalität vorzugehen. Einsatzkräfte nahmen dabei einen 39 Jahre alten Mann in der Bahnhofsvorstadt fest.

Von etwa 14:30 Uhr bis 23 Uhr waren die Einsatzkräfte im Bahnhofsquartier sowie im Ostertor und im Steintorviertel unterwegs und kontrollierten 21 Personen. In zwei Fällen konnten Einsatzkräfte einen Drogenhandel beobachten und die Täter direkt stellen und vorläufig festnehmen. Die Ermittlungen dauern an.

Bei einer Kontrolle in der Friedrich-Rauers-Straße konnten die Einsatzkräfte ebenfalls einen Drogendeal beobachten. Bei einem 39 Jahre alten Mann fanden die Polizisten in seinem Rucksack Crack, Heroin, Kokain, ein Messer eine Feinwaage und Bargeld. Der Mann ist in der Vergangenheit bereits mit Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz in Erscheinung getreten. Eine Haftprüfung verlief positiv und der 39-Jährige wurde der Justizvollzugsanstalt überstellt.

Das Ergebnis der umfangreichen Kontrollen: Acht Strafanzeigen, mehrere Drogenbunker-Funde mit diversen Betäubungsmitteln wie Kokain, Ecstasy und Cannabis. Zudem wurden acht Platzverweise ausgesprochen.

Seit vielen Wochen und Monaten setzt sich die Polizei Bremen verstärkt für die Bekämpfung der Straßen- und Drogenkriminalität ein und wird diese Bemühungen gemeinsam mit anderen Sicherheitsbehörden fortsetzen. Insbesondere rund um den Hauptbahnhof, im Viertel und in Gröpelingen werden weiterhin gezielte Maßnahmen ergriffen.

