Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen: Kollision auf Bundesstraße 317 - drei Leichtverletzte - hoher Sachschaden

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 13.03.2024, gegen 04.40 Uhr, kam ein 55-jähriger Pkw-Fahrer auf der Bundesstraße 317 auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einer entgegenkommenden 52-jährigen Pkw-Fahrerin. Der 55-Jährige befuhr die Bundesstraße von Lörrach kommend in Richtung Steinen, als er in Höhe der Sportanlagen in Steinen, vermutet wird ein "Sekundenschlaf", auf die Gegenfahrbahn kam. Beide Fahrzeugführer versuchten noch kurz vor dem Zusammenstoß jeweils nach links auszuweichen, weswegen die Kollision seitlich versetzt stattfand. Nach ersten Erkenntnissen wurden die beiden Fahrzeugführer sowie ein 26-jähriger Mitfahrer bei der 52-Jährigen leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte die Beteiligten in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz. Der Streckenabschnitt war bis 06.00 Uhr komplett gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell