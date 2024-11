Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0702 --Verkehrsunfälle in Bremen--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Gröpelingen/Osterholz, OT Oslebshausen, Ellenerbrok-Schevemoor, Bundesautobahn 27/Osterholzer Landstraße Zeit: 07.11.2024, 18:10 Uhr, 19:30 Uhr

Am Donnerstagabend kam es auf der Autobahn 27 zu einem Auffahrunfall zwischen drei Autos. Die Unfallverursacherin stand dabei unter Alkoholeinfluss. Im Stadtteil Osterholz erfasste ein Autofahrer eine 62-jährige Fußgängerin, die mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Eine 38 Jahre alte Frau befuhr gegen 18:10 Uhr mit ihrem Mercedes die Auffahrt der Anschlussstelle Bremen-Industriehäfen an der Bundesautobahn 27 in Fahrtrichtung Hannover. Vor ihr mussten zwei Autos verkehrsbedingt anhalten. Anschließend fuhr die 38-Jährige ungebremst von hinten auf das Auto einer 66-Jährigen, die wiederum auf den Wagen eines 53-Jährigen auffuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurden alle drei Fahrzeuge beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der 53 Jahre alte Mann klagte über Übelkeit und Nackenschmerzen und wurde zur weiteren Behandlung von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Frauen blieben unverletzt. An dem Mercedes riss die Ölwanne auf, wodurch sich das Motoröl auf der Fahrbahn verteilte. Die Auffahrt musste bis etwa 21:20 Uhr wegen Reinigungsarbeiten gesperrt werden.

Einsatzkräfte stellten bei der 38-Jährigen Alkoholgeruch fest. Die Frau musste sich einer Blutentnahme unterziehen, ihr Führerschein wurde beschlagnahmt und sie erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Genusses alkoholischer Getränke.

Etwa um 19:30 Uhr wollte eine 62 Jahre alte Frau die Straße Richtung Am Hallacker zu Fuß überqueren. Ein 60-jähriger Autofahrer überholte im Kreuzungsbereich Osterholzer Landstraße Ecke Ellener Dorfstraße ein abbiegendes Fahrzeug, übersah die Frau und erfasste sie frontal. Sie erlitt durch den Zusammenstoß schwere Kopfverletzungen. Rettungskräfte brachten die 62-Jährige umgehend in ein Krankenhaus, wo sie notoperiert wurde. Es besteht weiterhin Lebensgefahr. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Bereich von Einsatzkräften bis 21:15 Uhr gesperrt.

Das Verkehrskommissariat der Polizei Bremen hat die Ermittlungen in beiden Fällen aufgenommen.

