POL-HB: Nr.: 0701--Polizei zur Bundesligapartie Werder Bremen gegen Holstein Kiel

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Schwachhausen, OT Riensberg, Schwachhauser Heerstraße Zeit: 05.11.24, 12.45 Uhr Ein 86 Jahre alter Radfahrer stürzte am Dienstagmittag in Schwachhausen mit dem Fahrrad und verletzte sich dabei lebensgefährlich (siehe Pressemitteilung Nr. 0693). Er verstarb am Donnerstag in einem Krankenhaus. Der Senior befuhr gegen 12.45 Uhr die Schwachhauser Heerstraße mit seinem E-Bike. Aus bisher noch ...

