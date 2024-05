POL-BN: Bonn-Nordstadt: 23-Jähriger nach Raub auf Apotheke festgenommen

Bonn (ots) - Unbekannte haben am Dienstag (14.05.2024) in einem Mehrparteienhauses an der Uhlgasse in Bonn-Lengsdorf eine Wohnungstüre aufgehebelt. Gegen 13:30 Uhr stellten Bewohner, die sich zur Tatzeit in der Wohnung befanden, Beschädigungen an der Wohnungstüre fest. Nach bisherigen Feststellungen waren die Unbekannten zur Tatzeit zwischen 12:00 Uhr und dem ...

mehr