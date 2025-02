Polizei Düsseldorf

POL-D: Altstadt - Unbekannter versprüht Reizstoff - Zahlreiche Polizei- und Rettungskräfte vor Ort

Düsseldorf (ots)

Ereigniszeit: Samstag, 22. Februar 2025, 17:30 Uhr

Einen größeren Einsatz von Polizei- und Rettungskräften löste gestern ein noch unbekannter Täter aus, nachdem er einen Reizstoff in der Düsseldorfer Altstadt versprühte.

Der unbekannte Mann setzte am späten Nachmittag in der Altstadt nach aktuellem Kenntnisstand einen Reizstoff frei, der dann vermutlich über die Lüftungsanlage in den Verkaufsraum eines Supermarkts an der Flinger Straße gelangte. Mehrere Personen klagten über Atemwegs- und Augenreizungen. Es musste aber niemand medizinisch behandelt werden. Möglicherweise steht der Vorfall mit einem wenige Minuten zuvor begangenen Raubdelikt in Verbindung. Hierbei entwendete ein Täter aus einem nahegelegenen Bekleidungsgeschäft eine Jogginghose und sprühte einem Sicherheitsmitarbeiter ebenfalls einen Reizstoff ins Gesicht. Der Mitarbeiter wurde leicht verletzt. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell