POL-D: Stadtmitte - Mit geklauter Jacke auf Beutezug - Räuberischer Diebstahl - 41-jährige Frau läuft Polizisten in die Arme - U-Haft

Düsseldorf (ots)

Tatzeit: Samstag, 22. Februar 2025, 20:15 Uhr

Mit einer geklauten Jacke einen Diebstahl begehen und dann einem Polizisten direkt in die Arme laufen. Diese Ereigniskette gestern Abend bescherte einer 41-jährigen Ägypterin nun U-Haft.

Die 41-Jährige nahm gestern Abend in einem Kiosk vier Feuerzeuge und vier Schokoriegel aus einem Regal, steckte sie in ihre Tasche und wollte das Ladenlokal ohne zu bezahlen verlassen. Der Kioskbesitzer wollte die Frau noch aufhalten, doch sie schob ihn zur Seite, um zu flüchten. Ein Polizist des ET PRIOS, der mit Kollegen aufgrund eines anderen Einsatzes direkt vor dem Kiosk zugegen war, bekam den Vorgang mit; versperrte den Ausgang und hinderte die Beschuldigte so an der Flucht. Die Frau, die sich gegenüber den Beamten äußerst aggressiv verhielt, wurde festgenommen.

Bei den weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass sie neben dem Diebesgut aus dem Kiosk auch eine Jacke trug, an der noch die Sicherungsetiketten hingen. Die Jacke war zuvor in einem Geschäft in der Innenstadt entwendet worden. Die bereits polizeibekannte Frau wurde heute einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Sie sitzt jetzt in U-Haft.

