POL-D: Gerresheim - Polizei nimmt Trickdiebe fest - Vorsicht vor falschen Spendensammlern

Düsseldorf (ots)

Tatzeit: Mittwoch, 26. Februar 2025, 10:00 Uhr

Zwei Trickbetrüger sind gestern von Beamten der Polizeiinspektion Nord festgenommen worden, nachdem sie ein Ehepaar um rund 600 Euro erleichtert hatten.

Die beiden Tatverdächtigen im Alter von 17 und 18 Jahren sprachen das Ehepaar am Mittwochmorgen auf der Benderstraße in Gerresheim an, und gaben vor, Spenden für Gehörlose zu sammeln. Die Ehefrau und der Ehemann zückten ihr Portemonnaie; gaben bereitwillig einen Obolus in Höhe von je 20 Euro und trugen sich in eine Spendenliste ein. Nachdem die Tatverdächtigen sich entfernt hatten, bemerkte die Frau, dass ihr rund 600 Euro in ihrer Geldbörse fehlten. Hinzugerufene Polizisten konnten die beiden rumänischen Männer noch auf der Benderstraße aufgreifen und die Tatbeute bei dem älteren Dieb sicherstellen. Nach bisherigen Ermittlungen hat der 17-Jährige mutmaßlich in die Geldbörse gegriffen, als die Frau durch das Ausfüllen der Liste abgelenkt war. Das Duo wurden festgenommen. Beide sind wegen ähnlich gelagerter Delikte bereits polizeibekannt.

