Polizei Duisburg

POL-DU: Neumühl: Lkw fährt in Lkw - zwei Verletzte

Duisburg (ots)

Eine 43-jährige Lkw-Fahrerin ist am Freitagmittag (29. November, gegen 13 Uhr) auf der Buschhauser Straße gegen einen geparkten Lkw gefahren. Der 61 Jahre alte Fahrer hatte sein Fahrzeug am rechten Fahrbahnrand abgestellt, um erste Hilfe für einen Radfahrer (78) zu leisten, der gestürzt war. Rettungswagen brachten ihn und die Lkw-Fahrerin mit schweren Verletzungen zur stationären Behandlung in Krankenhäuser. Polizisten sperrten zur Unfallaufnahme die Buschhauser Straße zwischen der Wiener- und der Lindnerstraße vollständig ab. Der Lkw war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell