Polizei Duisburg

POL-DU: Stadtmitte: Kriminalprävention zum Greifen nah - Beratung auf dem Weihnachtsmarkt

Duisburg (ots)

Neben dem funkelnden Glanz der Weihnachtsmarktbeleuchtung und dem Geruch von Glühwein und gebrannten Mandeln stehen Ihnen die Experten der Duisburger Kriminalprävention auch in diesem Jahr auf dem Weihnachtsmarkt unter anderem zu den Themen Taschendiebstahl und Einbruchsschutz zur Verfügung.

Die Beamten finden Sie in der Zeit von Dienstag (3. Dezember) bis Donnerstag (5. Dezember) von 11 bis 21 Uhr in einem Büdchen in der Nähe des Life Saver Brunnen.

Mehr Hinweise zum Thema Taschendiebstahl gibt es hier:

https://polizei.nrw/artikel/taschendiebstahl-augen-auf-und-tasche-zu-langfinger-sind-immer-unterwegs

Und Hinweise zum Thema Einbruchsschutz finden Sie hier: https://polizei.nrw/artikel/riegel-vor-sicher-ist-sicherer

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell