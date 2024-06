Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Fußgängerin tritt unachtsam auf die Straße

Zeugen sucht die Polizei nach einem Unfall am Mittwoch in Ehingen.

Ulm (ots)

Eine 19-Jährige war laut Polizeiangaben gegen 7.15 Uhr mit ihrem VW in der Stoffelbergstraße unterwegs. Sie fuhr in Richtung Altsteußlinger Straße. Plötzlich sei eine Fußgängerin von rechts auf die Straße getreten. Das junge Mädchen, im Alter von ca. 14 Jahren, wurde von dem Auto erfasst und stürzte zu Boden. Die Autofahrerin stieg aus, um dem Mädchen zu helfen. Das rappelte sich auf, lief weiter und stieg in einen Linienbus. Nun ist unklar, ob sich die Fußgängerin Verletzungen zugezogen hat. Auch hatte sie ihre Personalien nicht bei der Autofahrerin hinterlassen. Die Polizei Ehingen hat den Unfall aufgenommen und sucht nun Zeugen. Die und das junge Mädchen sollen sich unter der Tel. 07391/5880 melden. Den Schaden am VW schätzt die Polizei auf rund 2.000 Euro.

