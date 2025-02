Polizei Düsseldorf

POL-D: Stadtmitte - Fahrradfahrer von Pkw erfasst - Radfahrer lebensgefährlich verletzt - VU-Team im Einsatz

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Mittwoch, 26. Februar 2025, 15:20 Uhr

Bei einem schweren Verkehrsunfall am Joseph-Beuys-Ufer wurde ein Radfahrer schwer verletzt. Es kam zu erheblichen Verkehrsstörungen im Innenstadtgebiet.

Bisher ist davon auszugehen, dass der Fahrradfahrer, ein 64-jähriger Düsseldorfer, die Straße Joseph-Beuys-Ufer von der Inselstraße kommend queren wollte. An der dortigen Ampel übersah ein heranfahrender 64-jähriger PKW-Fahrer mutmaßlich die für ihn rotzeigende Ampel in Fahrtrichtung Süden, und erfasste den Fahrradfahrer mit seinem Kleinwagen. Der Radfahrer wurde bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt und kam in ein Krankenhaus. Der PKW-Fahrer erlitt einen Schock. Das VU-Team der Düsseldorfer Polizei sicherte die Spuren. Aufgrund der Unfallaufnahme musste die Straße in Richtung Süden voll gesperrt werden. Es kam zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen im Feierabendverkehr. Gegen 17:30 Uhr konnten die Fahrbahnen wieder freigegeben werden.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell