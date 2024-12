Polizei Köln

POL-K: 241206-2-K/LEV Einbrecher stehlen I-Pads aus Förderschule - Kripo sucht Zeugen

Köln (ots)

Im Zeitraum zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen (4. Dezember, 16 Uhr - 5. Dezember, 06:45 Uhr) sind Unbekannte über ein Flachdach in ein Oberlichtfenster einer Schule in Leverkusen-Wiesdorf eingedrungen. Aus den Klassenräumen an der Hermann-von-Helmholtz-Straße stahlen die Einbrecher etwa 60 für den Unterricht vorgehaltene Tablets.

Die Polizei entsandte zur Spurensicherung den Erkennungsdienst und leitete Strafermittlungen wegen des Verdachts des schweren Diebstahls ein. Das Kriminalkommissariat 57 fragt: Wer hat verdächtige Personen an der Schule bemerkt? Wer kann Angaben dazu machen, ob und wo die entwendeten Apple-Tablets online zum Verkauf inseriert werden? Um Hinweise wird dringend gebeten unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de. (cg/de)

