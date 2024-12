Polizei Köln

POL-K: 241205-4-K Fahrradfahrer tödlich verletzt - Zeugensuche nach mutmaßlichem Sturz auf der Godorfer Straße

Köln (ots)

Ein Autofahrer (19) hat am Mittwochnachmittag (4. Dezember) auf der Godorfer Straße in Köln-Immendorf einen mutmaßlich gestürzten und tödlich verletzten Fahrradfahrer (66) aufgefunden. Trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen war der Mann laut Zeugen noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen erlegen.

Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei sicherte die Spuren am, auf Höhe der Grundschule liegenden, Unfallort.

Das Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft, ob ein internistischer Notfall oder eine andere Ursache zum Sturz geführt hat.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, sich unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (bg/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell