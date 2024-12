POL-K: 241205-3-K Mehrere Wohnungen im Ermittlungsverfahren der "EG Sattla" durchsucht - Spezialeinheiten eingesetzt

Köln (ots) - Nach einem bewaffneten Raubüberfall am Donnerstagmorgen (5. Dezember) auf eine Tankstelle in Köln-Pesch sucht die Polizei einen circa 1,80 Meter großen und etwa 25 Jahre alten Mann. Laut Zeugen hatte der Gesuchte gegen 7 Uhr die Tankstelle auf der Donatusstraße mit einer Schusswaffe in der Hand betreten. Anschließend forderte er von der Kassiererin die Herausgabe von Bargeld. Zur Tatzeit soll der Mann ...

