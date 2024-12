Polizei Köln

POL-K: 241204-5-K "Putzfrauen" waren Einbrecherinnen - Zeugensuche

Am Dienstag (3. Dezember) hat ein nach Hause kommender Kölner (71) gegen 13 Uhr im Hausflur eines Mehrfamilienhauses an der Rodenkirchener Hauptstraße zwei mutmaßliche Wohnungseinbrecherinnen überrascht. Als der Senior die ihm unbekannten Frauen zur Rede stellte, behaupteten diese, geputzt zu haben. Geistesgegenwärtig hakte der 71-Jährige jedoch nach, woraufhin die Verdächtigen die Flucht antraten. Der Senior hielt eine der Frauen an ihrer Jacke fest. Es gelang ihr dennoch, sich aus der Jacke zu winden, in der sich der zuvor in der Wohnung des Pensionärs entwendete Schmuck befand. Beide Frauen rannten über die Kirchstraße in Richtung Rheinufer weg.

Der Zeuge beschreibt die Flüchtigen als etwa 25 - 30 Jahre alt. Beide sollen lange dunkelbraune Haare haben, eine hatte die Haare zum Zopf gebunden. Die Zopfträgerin soll ein graues Stirnband, eine graue Jacke und eine schwarze Weste getragen haben. Ihre hochdeutsch sprechende Komplizin sei mit einer schwarzen Trainingsjacke und einer beigen Hose bekleidet gewesen sein.

Das Kriminalkommissariat 72 bittet Zeugen dringend um Hinweise zu den Beschriebenen unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de . (cg/de)

