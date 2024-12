POL-K: 241204-2-K Unfall in Köln-Ehrenfeld - Radfahrer von Straßenbahn erfasst

Köln (ots) - Nach einer Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendlichen (15, 17) auf dem Ebertplatz am Dienstagmittag (3. Dezember) hat die Polizei beide noch in Tatortnähe gestellt. Benutzte Tatwerkzeuge, ein Messer und eine Ratsche, stellten die Einsatzkräfte sicher. Die beiden Jugendlichen wurden mit leichten Verletzungen am Kopf in einem Krankenhaus behandelt. ...

