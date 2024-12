Polizei Köln

POL-K: 241203-3-K Raub auf Paketzusteller - Zeugensuche

Köln (ots)

Am Montagvormittag (2. Dezember) haben gegen 11.20 Uhr eine Frau und ein Mann einen Paketzusteller (60) in der Kölner Innenstadt überfallen. Der 60-Jährige war gerade im Begriff ein Paket auf der Rubensstraße Ecke Mauritiuswall auszuliefern, als die Tatverdächtige ihn auf Englisch ansprach und ihr Komplize dem Mann das Paket entriss. Der Zusteller folgte dem Paar, das in Richtung Schaafenstraße wegrannte und umklammerte den Angreifer von hinten. Nach einer kurzen Rangelei am Boden gelang dem Räuber erneut die Flucht. Die Polizei Köln sucht Zeugen.

Der Täter soll etwa 1,80 Meter groß und etwa 30 Jahre alt sein. Bei der Tat soll er eine kurze, schwarze Steppjacke getragen haben.

Die Frau soll etwas kleiner als er gewesen sein. Sie soll ein schmales Gesicht und mittelange, dunkle Haare haben.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 0221 229-0 oder per Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de an das Kriminalkommissariat 14 zu wenden. (as/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell