Polizei Köln

POL-K: 241202-3-K Zwei Mercedes von mutmaßlichen Autoposerinnen sichergestellt - Zeugen gesucht

Köln (ots)

Polizisten haben am Sonntagabend (1. Dezember) einen Mercedes GLA sowie eine Mercedes A-Klasse in Köln-Poll sichergestellt, nachdem ein aufmerksamer Zeuge mehrere Autoposer auf einem Parkplatz an der Rolshover Straße gemeldet und das Geschehen mit seinem Mobiltelefon aufgenommen hatte. Das Verkehrskommissariat 4 sucht in diesem Zusammenhang weitere Zeugen.

Nach einer ersten Sichtung der Aufnahmen waren zwei Wagen, gegen 22.30 Uhr, mit hohem Tempo auf die Parkfläche gefahren und hatten dort zwischen den abgestellten Autos ihre Fahrkünste zur Schau gestellt. Bei mehreren sogenannten "Drifts" sollen die Fahrer die beiden Mercedes zudem stark übersteuert haben. Bei einer anschließenden Kontrolle der mutmaßlich beteiligten Fahrzeuge, stellten die Einsatzkräfte die Personalien der zwei Fahrerinnen (22, 26) sowie zwei weiterer Frauen (22,23) fest.

Das Verkehrskommissariat 4 hat nun die Ermittlungen aufgenommen und prüft, ob neben den beiden Frauen noch andere Insassen am Steuer gesessen haben. Weitere Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat 4 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (cb/al)

