POL-K: 241202-1-BAB/K Zivilfahnder der Autobahnpolizei stellen gestohlenen Peugeot 2008 sicher - Zwei Tatverdächtige vorläufig festgenommen

Am Freitagabend (29. November) haben Zivilfahnder der Autobahnpolizei auf der Bundesautobahn 4 bei Köln-Poll einen gestohlenen Peugeot 2008 sichergestellt und zwei tatverdächtige Männer aus Frankreich (40, 25) vorläufig festgenommen.

Der SUV sowie ein mutmaßliches Begleitfahrzeug war den Polizisten gegen 17.30 Uhr auf der BAB 4 in Richtung Köln fahrend aufgefallen. Als eine Abfrage des Kennzeichens ergab, dass der Peugeot am selben Tag in Frankreich gestohlen worden war, folgten die Zivilfahnder den Fahrzeugen und führten uniformierte Streifenteams an der Anschlussstelle Poll heran. Dort stellten die Einsatzkräfte beide Fahrzeuge und die Mobiltelefone der beiden Fahrer sicher. Ob auch das zweite Fahrzeug im Zusammenhang mit einer Straftat steht, wird noch ermittelt. (as/al)

