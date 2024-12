Polizei Köln

POL-K: 241203-4-K Streit am Ebertplatz eskaliert - Messer und Ratsche sichergestellt

Köln (ots)

Nach einer Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendlichen (15, 17) auf dem Ebertplatz am Dienstagmittag (3. Dezember) hat die Polizei beide noch in Tatortnähe gestellt. Benutzte Tatwerkzeuge, ein Messer und eine Ratsche, stellten die Einsatzkräfte sicher. Die beiden Jugendlichen wurden mit leichten Verletzungen am Kopf in einem Krankenhaus behandelt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand waren die Jugendlichen gegen 13 Uhr auf der Platzfläche in Streit geraten. Sie sollen sich dabei gegenseitig mit dem sichergestellten Messer und der Ratsche attackiert haben. Als Mitarbeiter der KVB in der U-Bahnanlage dazwischen gingen, flüchtete der 17-Jährige in Richtung Eigelstein. Polizisten stellten ihn noch in der Eintrachtstraße. Einen 14-Jährigen, der Zeugenangaben zufolge mit einem Elektroschocker dazwischen gegangen sein soll, trafen die Polizisten vor einer Jugendeinrichtung an.

Das Kriminalkommissariat 43 hat die Ermittlungen übernommen und wertet derzeit Aufnahmen der polizeilichen Videobeobachtung sowie Zeugenaussagen aus. Die drei aus Marokko stammenden Jugendlichen werden in die Obhut des Jugendamtes übergeben. (cw/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell