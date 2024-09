BPOLI-WEIL: Schweizer Grenze: Bundespolizei stellt 16 Personen im Fernreisebus aus Italien fest

Weil am Rhein (ots) - Die Bundespolizei stellte in der Tram 8 von Basel nach Weil am Rhein, innerhalb von wenigen Stunden über 30 Personen fest, welche unerlaubt nach Deutschland einreisten. Am Grenzübergang Weil am Rhein - Friedlingen, stellten die Einsatzkräfte am Sonntagabend (25. August 2024) in mehreren ...

mehr