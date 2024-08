Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Weil am Rhein: 35 Personen nach unerlaubter Einreise in grenzüberschreitender Straßenbahnlinie festgestellt

Weil am Rhein (ots)

Die Bundespolizei stellte in der Tram 8 von Basel nach Weil am Rhein, innerhalb von wenigen Stunden über 30 Personen fest, welche unerlaubt nach Deutschland einreisten.

Am Grenzübergang Weil am Rhein - Friedlingen, stellten die Einsatzkräfte am Sonntagabend (25. August 2024) in mehreren Straßenbahnen insgesamt 35 Personen verschiedener Nationalitäten fest. Bei den 31 syrischen Staatsangehörigen im Alter von 19 bis 33 Jahren, befanden sich auch mehrere Kinder und Minderjährige im Alter von 1 bis 16 Jahren. Auch drei afghanische Staatsangehörige im Alter von 15, 16 und 21 Jahren sowie ein 22-jähriger algerischer Staatsangehöriger, wurden bei den Kontrollen festgestellt.

Alle Personen konnten keine gültigen Dokumente für die Einreise nach Deutschland vorlegen und wurden zur Identitätsfeststellung und Erfassung in die Bearbeitungsstraße der Bundespolizei nach Efringen-Kirchen verbracht. Gegen die strafmündigen Personen leitete die Bundespolizei Strafverfahren wegen unerlaubter Einreise ein. Da alle Personen ein Asylgesuch vorbrachten, wurden sie nach Abschluss der Maßnahmen an die Landeserstaufnahmestelle weitergeleitet. bzw. an das zuständige Jugendamt übergeben.

