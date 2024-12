Polizei Köln

POL-K: 241204-4-K Öffentlichkeitsfahndung nach zwei Raubüberfällen - Zeugensuche

Köln (ots)

Mit Lichtbildern aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei einen etwa 25 bis 35 Jahre alten und etwa 1.70 Meter großen Mann mit schwarzen Haaren. Er soll zur Tatzeit einen mittellangen Bart, einen schwarzen Kapuzenpullover sowie eine schwarze Kappe getragen haben. Dem Gesuchten wird vorgeworfen, am Mittwochmorgen (18. September) einen Kiosk auf der Altonaer Straße in Köln-Longerich überfallen zu haben. Gegen 9.30 Uhr soll er den Kiosk betreten und eine Mitarbeiterin hinter der Kasse mit einer Pistole in der Hand zur Herausgabe von Bargeld gezwungen haben. Mit der Beute flüchtete er in unbekannte Richtung.

Nur wenige Stunden später soll der mutmaßliche Tatverdächtige eine weitere Frau in Köln-Longerich überfallen haben. Gegen 11 Uhr hatte er in der Ückerather Straße eine 37-Jährige angesprochen und zur Herausgabe von Bargeld und Mobiltelefon genötigt. Als sie nicht auf seine Forderung einging, schlug er ihr ins Gesicht. Ohne Beute flüchtete der Tatverdächtige in Richtung Militärringstraße.

Lichtbilder des Tatverdächtigen sind unter folgendem Link einsehbar:

https://polizei.nrw/fahndung/153161

Zeugen, die Angaben zur Identität oder zum Aufenthaltsort des Verdächtigen machen können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 14 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (ja/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell