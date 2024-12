Polizei Köln

POL-K: 241205-2-K Zwei mutmaßliche Autodiebe nach kurzer Verfolgungsfahrt festgenommen - Multivan, Handys und Drogen sichergestellt

Köln (ots)

Nach der kurzen Verfolgung eines zur Fahndung ausgeschriebenen VW Multivan haben Polizisten Mittwochnacht (5. Dezember) zwei mutmaßliche Autodiebe in der Innenstadt festgenommen.

Ein Streifenteam war gegen 0.30 Uhr auf die beiden verdächtigen Männer aufmerksam geworden, nachdem das Duo in dem als gestohlen gemeldete Wagen auf der Neusser Straße an ihnen vorbeigefahren war. Als die Beamten daraufhin Anhaltezeichen gaben, beschleunigte der Fahrer jedoch und fuhr bei "Rot" über die Kreuzung.

Als die mutmaßlichen Diebe dann kurz darauf den VW auf der Riehler Straße stehen ließen und zu Fuß flüchten wollten, gelang der verfolgenden Streife schließlich die Festnahme.

Neben dem Multivan stellten die Einsatzkräfte auch zwei Mobiltelefone und Amphetamin in den Jackentaschen der Männer sicher. Da beide mutmaßlich auch unter Drogeneinfluss in dem Fahrzeug gesessen haben, ließen die Polizisten darüber hinaus mehrere Blutproben entnehmen.

Laut Kriminalpolizei war der Multivan bereits am 28. November auf der Merheimer Straße in Köln-Nippes entwendet worden. Die beim Kriminalkommissariat 74 geführten Ermittlungen dauern an. (bg/al)

