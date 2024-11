POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Nach Sachbeschädigungen - Durchsuchung bei mutmaßlichem Graffiti-Sprayer

Stuttgart-Vaihingen (ots) - Unbekannte haben am frühen Montagmorgen (04.11.2024) am Allmandring einen Minibagger gestohlen. Die Täter starteten den gelben Bagger der Marke WackerNeuson, der auf dem Gehweg vor einer Baustelle stand, zwischen 04.00 Uhr und 06.00 Uhr und fuhren damit auf einen Parkplatz auf Höhe der Hausnummer 9B. Dort verluden sie ihn und fuhren in unbekannte Richtung davon. Möglicherweise wurde der ...

