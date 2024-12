Polizei Köln

POL-K: 241206-1-K Zeugenaufruf: Einbrecher erbeuten in Geschäftsräumen hohe Bargeldsumme

Köln (ots)

Die Polizei Köln sucht nach einem oder mehreren Tätern, die zwischen 20 Uhr am Mittwochabend (4. Dezember) und 10 Uhr am Folgetag in eine Geschäftswohnung auf der Schildergasse in der Kölner Innenstadt eingebrochen sind. Nach bisherigen Erkenntnissen, drangen die Täter in Höhe der Kreuzgasse in die Räumlichkeiten einer als Lager und Büro genutzten Wohnung ein und stahlen die Wocheneinnahmen in einem niedrigen sechsstelligen Wert aus einem Schrank.

Zeugen, denen im Tatzeitraum vor Ort vielleicht eine oder mehrere verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 71 zu melden. (cr/al)

