Polizei Düsseldorf

POL-D: Stadtmitte - Trickdiebe festgenommen - Polizei verhindert Diebstahl - Ermittlungsrichter

Düsseldorf (ots)

Tatzeit: Donnerstag, 28.02.2025, 00:05 Uhr

Polizeibeamte in Zivil konnten in der Nacht auf Freitag zwei Trickdiebe festnehmen, die es auf feiernde Karnevalisten abgesehen hatten.

Aufmerksame Zivilbeamte der Polizeiinspektion Mitte beobachteten gegen Mitternacht, wie ein 19-jähriger Marokkaner und ein 21-jähriger Algerier recht ziellos durch die Altstadt liefen und dabei augenscheinlich großes Interesse an betrunkenen Altstadtbesuchern an den Tag legten. Ab diesem Zeitpunkt nahmen die Polizisten die beiden ins Visier.

Auf dem Fußgängerüberweg von der Bolkerstraße in Richtung Königsallee näherte sich das Duo einer alkoholisierten Karnevalistin mit ihrer Begleitung. Einer der beiden Männer rempelte den Begleiter der Frau bewusst an und verwickelte ihn in ein Gespräch. Genau in diesem Moment griff der zweite Tatverdächtige in die Jackentasche der Karnevalistin und entwendete das Mobiltelefon. Die Zivilbeamten griffen zu und nahmen den 19-Jährigen und seinen 21-jährigen Komplizen fest. Beide Täter sind wegen gleichgelagerter Delikte bereits polizeilich bekannt und der 21-jährige Algerier soll noch heute dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.

Die Polizei gibt hier nochmal den Tipp: Besonders in dichtem Gedränge des Karnevaltreibens Wertsachen nach Möglichkeit in verschlossenen Innentaschen der Oberbekleidung zu tragen.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell