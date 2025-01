POL-BI: PKW-Fahrer gelingt nach Unfall zu Fuß die Flucht - Zeugen gesucht

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Milse - Einbrecher nutzten den Zeitraum um den Jahreswechsel, um in ein Einfamilienhaus an der Milser Straße, in Höhe Sandbrink, einzubrechen. Die Täter entkamen mit ihrer Beute. Nach dem aktuellen Kenntnisstand brachen die Täter zwischen 08:00 Uhr am Samstag, 28.12.2024, und 21:10 Uhr am Samstag, 04.01.2025, in das Gebäude ein. Zudem liegen Hinweise vor, dass am Montag, 30.12.2024, Bewegungen am Grundstück stattgefunden haben ...

mehr