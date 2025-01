Polizei Bielefeld

POL-BI: Limousine schleudert auf A 2 in Leitplanke - Zeugen gesucht

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - BAB - Sennestadt - Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall am Freitagabend, 03.01.2025, auf der A 2 in Fahrtrichtung Dortmund und in Höhe des Parkplatzes "Niedergassel". Eine Autofahrerin soll, wegen eines Fahrstreifenwechsels eines unbekannten Autos, mit ihrem 6 er BMW ins Schleudern geraten sein.

Eine 20-Jährige aus Salzkotten war gegen 21:00 Uhr in einer BMW Limousine zwischen dem Autobahnkreuz Bielefeld und der Anschlussstelle Gütersloh unterwegs. Nach Aussage eines folgenden Zeugen, soll zeitgleich ein unbekannter Lkw vom rechten auf den linken Fahrstreifen gewechselt sein.

Die 20-Jährige nahm einen Anstoß an ihrem BMW wahr, woraufhin der Pkw in die Mittelschutzplanke schleuderte und entgegen der Fahrtrichtung auf dem linken Fahrstreifen zum Stillstand kam. Die Fahrerin wurde leicht verletzt. Den Sachschaden an dem Pkw und fünf Elementen Schutzplanke schätzten Autobahnpolizisten bei der Unfallaufnahme auf etwa 31.000 Euro.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und die Bergung sowie den Abtransport des beschädigen BMW waren alle drei Fahrbahnen in Richtung Dortmund gesperrt. Aufgestaute Fahrzeuge konnten über die Zufahrt des Parkplatzes "Niedergassel" die Unfallstelle passieren. Gegen 22:20 Uhr beendeten die Polizisten die Unfallaufnahme und gaben die Fahrstreifen wieder frei.

Der Polizei liegen keine Informationen vor, ob es sich bei dem beteiligten Fahrzeug um einen Lkw, vielleicht auch um eine Sattelzugmaschine oder einen Sattelzug handeln könnte.

Das Verkehrskommissariat 1 des Polizeipräsidiums Bielefeld bittet um Hinweise an: 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell