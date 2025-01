Polizei Bielefeld

POL-BI: Bandendiebstahl in Baumarkt aufgeflogen

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Sennestadt- Mehrere Männer versuchten am Samstag, 04.01.2025, vergeblich in einem Baumarkt hochpreisige Beute zu machen.

Gegen 18:30 Uhr beabsichtigte ein Bielefelder Altglas wegzubringen und bemerkte dabei einen verdächtigen PKW, in dem mehrere Männer saßen. Als einer der Insassen ausstieg und in Richtung Baumarkt an der Senefelderstraße ging, informierte der Bielefelder vorsorglich den Ladendetektiv. Dieser beobachtete anschließend in dem Markt zwei Männer, die einen Einkaufstrolley mit Waren beluden und in den Außenbereich schoben. Hier sprach der Ladendetektiv die Beiden an und führte sie ins Büro. Der Bielefelder hatte inzwischen vor dem Baumarkt beobachten könne, wie ein Mann an den Zaun des Außenbereichs trat und wenig später mit zwei Koffern beladen zurück in Richtung des PKW ging.

Die hinzugerufenen Polizisten trafen auf den beschriebenen Mann mit den Koffern und nahmen den 27-Jährigen vorläufig fest. Bei der Absuche der Umgebung fanden die Beamten weiteres zum Abtransport bereit gelegtes Diebesgut im Wert von mehreren tausend Euro. Offensichtlich hatten die im Markt befindlichen Täter die Ware über den Zaun an den 27-Jährigen weitergereicht, der die Beute dann zum PKW trug.

Die Polizisten nahmen die polizeibekannten Täter, zwei 26-Jährige und den 27-Jährigen, alle mit georgischer Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz in Deutschland, vorläufig fest. Ein Strafverfahren wegen Bandendiebstahl wurde eingeleitet. Die Beute verblieb im Baumarkt.

Gegen einen der 26-Jährigen lag ein Haftbefehl des LKA Schleswig-Holstein vor. Der haftbefreiende Geldbetrag konnte auf der Polizeiwache entrichtet werden. Gegen die beiden 26-Jährigen wurden aufgrund von gefälschten Ausweisen zudem Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und gegen den 27-Jährigen wegen unerlaubten Aufenthalts eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell