POL-BI: Zweite gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Detmold und der Polizei Bielefeld: Mordkommission "Bach" ermittelt zu einem Mann mit Schussverletzung in Detmold

LR / Bielefeld / Detmold - Wie berichtet wurden am Samstagnachmittag, 04.01.2025, ein 43-jähriger Detmolder lebensgefährlich und ein 19-Jähriger schwer verletzt. Die Mordkommission "Bach" benennt unter anderem weitere Details zum Gesundheitszustand des 43-Jährigen.

Der durch den Angriff mit einer Schusswaffe am Kopf verletzte Detmolder ist heute seinen Verletzungen erlegen.

Die Polizei Bielefeld ermittelt nunmehr wegen vollendeten Mordes.

Die Begleiter des 43-Jährigen, ein 19-jähriger Detmolder und ein 24-jähriger Bad Salzuflener, sind gestern im Verlauf der Ermittlungen vorläufig festgenommen worden, da Erkenntnisse dahingehend gewonnen wurden, dass diese drei Personen gemeinschaftlich den 19-jährigen Detmolder angegriffen und ihm hierbei eine Stichverletzung am Oberkörper mittels Messer zugefügt haben. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Detmold erfolgte am 05.01.2025 die Vorführung der beiden Beschuldigten am Amtsgericht Detmold. Die zuständige Richterin erließ antragsgemäß Haftbefehle wegen gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung.

Nachdem die drei genannten Personen von dem 19-jährigen Detmolder abgelassen und sich von diesem abgewandt hatten, zog der 19-Jährige eine Schusswaffe und feuerte in das Gesicht des 43-jährigen Verstorbenen. Gegen den 19-jährigen Schützen erließ die Richterin einen Haftbefehl wegen Mordes.

Bereits in der Nacht auf den 05.01.2025 suchte die Polizei mit zahlreichen Kräften nach der Tatwaffe und dem flüchtigen 19-jährigen Begleiter des Schützen, gegen den ein Verdacht der Tatbeteiligung an dem Tötungsdelikt besteht. Auch Kräfte des SEK waren eingebunden. Bisher haben diese Maßnahmen jedoch nicht zum Auffinden von der Waffe oder dem Flüchtigen geführt.

